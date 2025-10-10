Στην επίσημη εκδήλωση παρουσίασης όλων των πολιτιστικών σχεδίων του προγράμματος «Σύγχρονος Πολιτισμός», που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021–2027, συμμετείχε η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πύλης, κα Βάσω Παλαντζά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης και πληροφορικής, η κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, Προϊσταμένη του Τμήματος, η κ. Ρίζου Παρασκευή, ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα και η κ. Πανδρεμένου Αικατερίνη, υπάλληλος του τμήματος.

Το πολιτιστικό σχέδιο του Δήμου Πύλης, του οποίου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021–2027, αφορά τη δημιουργία ενός φεστιβάλ πενταετούς διάρκειας με τίτλο:

«Μεταμορφώσεις και Ρυθμοί: Ταξίδι στην Εξέλιξη της Παραδοσιακής Μουσικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια».

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, καταξιωμένα μουσικά σχήματα από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα συναντώνται επί σκηνής, παρουσιάζοντας μουσικές συμπράξεις που συνδυάζουν τον αυθεντικό παραδοσιακό ήχο με σύγχρονες μορφές και νέες αισθητικές αναζητήσεις.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κα Βάσω Παλαντζά, μας παρουσιάζει το όραμα και τους στόχους του νέου θεσμού, δηλώνοντας:

«Με το φεστιβάλ αυτό, ο Δήμος Πύλης φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο έκφρασης, διαλόγου και δημιουργίας. Θέλουμε να αναδείξουμε τον πλούτο της μουσικής μας κληρονομιάς και να τον φέρουμε σε διάλογο με τη σύγχρονη καλλιτεχνική αναζήτηση, δημιουργώντας έναν θεσμό που θα ανήκει στον τόπο μας και θα τον προβάλλει ευρύτερα.»

Μέσα από το πρόγραμμα Θεσσαλία 2021–2027, χρηματοδοτούνται δύο κεντρικές συναυλίες κάθε έτους, με ορίζοντα πενταετίας:

Η πρώτη συναυλία, που θα πραγματοποιείται κάθε Ιούνιο, θα είναι αφιερωμένη σε καταξιωμένα ελληνικά και βαλκανικά μουσικά σχήματα, τα οποία εκφράζουν τη ζωντανή συνέχεια της παραδοσιακής μουσικής μέσα από σύγχρονες ενορχηστρώσεις, δημιουργικούς πειραματισμούς και διαλόγους ανάμεσα στους ήχους και τους ρυθμούς των λαών των Βαλκανίων. Η εκδήλωση αυτή θα αποτελεί καλλιτεχνική γιορτή της εξέλιξης και των μεταμορφώσεων της παράδοσης, φωτίζοντας τις κοινές ρίζες, τις αλληλεπιδράσεις και τις νέες μορφές μουσικής έκφρασης.

Η δεύτερη συναυλία κάθε έτους θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών της ιστορικής εκκλησίας της Πόρτα – Παναγιάς, στα τέλη του Αυγούστου, και θα αποτελεί μουσικό αφιέρωμα στη λατρευτική και εκκλησιαστική μουσική παράδοση. Στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, ήχοι και ψαλμοί εμπνευσμένοι από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μουσική θα συνυπάρχουν με σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας τη βαθιά πνευματική διάσταση και τη διαχρονική επιρροή της ιερής μουσικής στον ελληνικό και βαλκανικό πολιτισμό.

Με τη στήριξη του Προγράμματος Θεσσαλία 2021–2027, τη συστηματική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, το Φεστιβάλ του Δήμου Πύλης στοχεύει να καθιερωθεί, μέσα στην πενταετία, ως σημείο αναφοράς για την παραδοσιακή και την εξελισσόμενη βαλκανική μουσική σκηνή, αναδεικνύοντας τη Νότια Πίνδο σε πολιτιστικό κόμβο δημιουργίας, συνεργασίας και ανταλλαγής.