Σε μια αξιόλογη ημερίδα ιατρικού ενδιαφέροντος μετουσίωσε η Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πύλης κα Χαρά Καλιώρα την αρχική ιδέα του μέλους της Δ.Κ. Δροσερού κου Ντίνου Στυλιανού.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του χωριού πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο “Από τα Χνάρια του Ασκληπιού…. στα μονοπάτια του Δροσερού” υπό την αιγίδα, του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων.

Καταξιωμένοι στην ειδικότητά τους Ιατροί με καταγωγή από το Δροσερό, ανέπτυξαν τις εξελίξεις που τρέχουν στην Ιατρική Επιστήμη, μπροστά σε ένα διψασμένο για ενημέρωση κοινό. Ιδιαίτερη βαρύτητα από τους ομιλητές δόθηκε τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων υγείας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, η Πρόεδρος της Δ. Κ. Βάσω Γεροβασίλη, τα μέλη της Δ.Κ. Στυλιανός Ντίνος και Βίκυ Τριάντου, ο επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Θεόδωρος Χήρας, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού Βάσω Παλλαντζά και ο τοπικός Εφημέριος. Παρόντες ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πύλης Αθανάσιος Μπαλατσούκας, οι Αντιδήμαρχοι Αθανάσιος Κωστάκης, Κωνσταντίνος Πλαστήρας, Παναγιώτης Τσόλας, Σωτήρης Αγγέλης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Χήρας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την προσφορά αναμνηστικών δώρων (πλακέτα, λουλούδι και βιβλίο με την ιστορία του χωριού) στους προσκεκλημένους Ιατρούς.

Η κα Χαρά Καλιώρα που οργάνωσε και υλοποίησε μια απαιτητική εκδήλωση με ιδιαίτερη επιτυχία, δήλωσε… “Από την πρώτη στιγμή και από τη θέση της Αντιδημάρχου Υγείας έχω επιλέξει να λέω “ναι” στις προκλήσεις και σε νεωτερισμούς. Αυτές τις δύο έννοιες περικλύει και η σημερινή ημερίδα, που πρώτη φορά γίνεται σε Δ. Κ. του Δήμου Πύλης. Θέλουμε οι συνδημότες μας να γίνουν δέκτες ενημέρωσης υψηλού και εξιδεικευμένου επιπέδου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ιατρούς για την προσφορά της γνώσης τους στο τόπο απ’ όπου ξεκίνησαν. Ημερίδες ανάλογης θεματολογίας θα συνεχιστούν και σε άλλα χωριά του δήμου μας. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς της εκδήλωσης : “The Little Mosque” μπαρ – εστιατόριο, Ηχοσύνολα Πάνος Περικλής, “Καραλής” Ζαχαραπλαστείο & “Tentos Plants” Φυτά και τον κο Παναγιώτη Νταλούκα για την προσφορά των βιβλίων”.