Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Κοτρωνίου Τρικάλων ο τραγικός θάνατος ενός 66χρονου άνδρα, το βράδυ της Παρασκευής (10 Οκτωβρίου 2025).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του. Το βαρύ όχημα άρχισε να κυλάει τη στιγμή που ο 66χρονος βρισκόταν στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον στριμώξει σε τοίχο.

Αμέσως κλήθηκε βοήθεια, ωστόσο ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Πύλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του θα υποβληθεί σε νεκροψία–νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος το Κοτρώνι, με συγγενείς και φίλους να θρηνούν για τον ξαφνικό χαμό του 66χρονου.