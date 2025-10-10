Εγνατία Οδός: η PLANET αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος για να ολοκληρωθεί η παραχώρηση – Τι απομένει να γίνει

Η PLANET αναλαμβάνει Τεχνικός Σύμβουλος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να συνδράμει στην ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη της παραχώρησης.

Πιο συγκεκριμένα η PLANET θα αναλάβει την υποστήριξη της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται για την παράδοση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού στην παραχωρησιούχο καθώς και την επίτευξη της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος της σύμβασης.

Στόχος στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι κάνει ένα βήμα εμπρός στη διαδικασία μέχρι το τέλος του έτους και να παραδώσει τον άξονα της Εγνατίας (και των τριών καθέτων) στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-EGIS PROJECTS.

Στα πλαίσια αυτά ο σύμβουλος θα πρέπει να προχωρήσει σε διερεύνηση στοιχείων και την καταγραφή του αρχειακού υλικού της Εγνατίας Οδού ΑΕ. (στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιούνται επαφές και συνεργασίες με τους υπεύθυνους της Εγνατίας Οδού ΑΕ, προκειμένου να διευκρινιστεί η υφιστάμενη κατάσταση, π.χ. γεωπύλης, αρχείων, μητρώων, as built σχεδίων κ.α., και όλων εκείνων των προ απαιτούμενων για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής του έργου Παραχώρησης ή η βιντεοσκόπηση της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, στις δύο κατευθύνσεις, με σκοπό τη δημιουργία φωτογραφικού υλικού του οδικού τμήματος σε αντιστοιχία με την υπάρχουσα φωτογράφηση).

Η Εγνατία Οδός

Ο αυτοκινητόδρομος Εγνατία Οδός, ο οποίος αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού “κεντρικού οδικού δικτύου” (Τrans-European “core road network”) έχει ήδη κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι μήκους 658 χιλιομέτρων και εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέχρι τους Κήπους στην Περιφερειακή Ενότητα του Έβρου (στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία).

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis αναλαμβάνουν το δικαίωμα χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου Εγνατία Οδός, καθώς και των τριών καθέτων προς αυτόν οδικών αξόνων, για χρονικό διάστημα 35 ετών, δηλαδή:

– του οδικού άξονα Σιάτιστα– Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή που οδηγεί στην Αλβανία, ο οποίος αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού «εκτεταμένου οδικού δικτύου» (Trans-European “Comprehensive Road Network”) και διαθέτει οκτώ ανισόπεδους κόμβους, πέραν του κόμβου με την Εγνατία Οδό, συνδέει μέσω του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65 – σήμερα υπό κατασκευή) την Αλβανία με την ηπειρωτική Ελλάδα και την μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, διαθέτει συνολικό μήκος 69,3 χιλιόμετρα και τεχνικά χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού.

-του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι μήκους 60 χιλιομέτρων, που αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού “κεντρικού οδικού δικτύου” (Τrans-European “core road network”), με τρεις ανισόπεδους κόμβους, πέραν του κόμβου με την Εγνατία Οδό, ο οποίος συνδέει την Ελλάδα με την Π.Γ.Δ.Μ. στο μεθοριακό σταθμό Ευζώνων, σε σχέση με τον οποίο, μεταξύ άλλων, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση Αναβάθμισης Καθέτων Αξόνων.

-του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, μήκους 95,5 χιλιομέτρων, που αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού “κεντρικού οδικού δικτύου” (Τrans-European “core road network”), με δεκαεπτά ανισόπεδους κόμβους, πέραν του κόμβου με την Εγνατία Οδό, συνδέει, μέσω της Εγνατίας Οδού και του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. τη δυτική Βουλγαρία με την ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και έχει κατασκευασθεί, με προδιαγραφές παρόμοιες με εκείνες της Εγνατίας Οδού (με εξαίρεση το οδικό τμήμα Χριστός – Αμπέλα, μήκους 10,176 χιλιομέτρων σε σχέση με το οποίο ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση Αναβάθμισης Καθέτων Αξόνων).