Στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπος με έναν απρόσμενο επισκέπτη που αποδείχτηκε απατεώνας. Ο άντρας εμφανίστηκε στο κατάλυμα ως πελάτης, έμεινε πέντε βράδια, κατανάλωσε τρόφιμα και ποτά, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να πληρώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος παρουσίασε τα στοιχεία του στη ρεσεψιόν και ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται προσωρινή διαμονή καθώς πραγματοποιούνται εργασίες στο σπίτι του. Το προσωπικό του ξενοδοχείου τον δέχτηκε, παραδίδοντάς του το κλειδί του δωματίου, χωρίς να απαιτήσει προκαταβολή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, δεν υπήρξαν σημάδια ανησυχίας, ενώ ο λογαριασμός του δωματίου αυξανόταν συνεχώς λόγω της κατανάλωσης. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα της αναχώρησης, ο άντρας είχε ήδη κάνει «φτερά». Οι προσπάθειες επικοινωνίας με τον αριθμό τηλεφώνου που είχε δώσει ήταν άκαρπες.

Το περιστατικό προκάλεσε συναγερμό στην Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της για την ύπαρξη επιτηδείων που χρησιμοποιούν ψευδείς προφάσεις για να αποφύγουν την πληρωμή. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Ζαφείρης, μιλώντας στο the newspaper τόνισε ότι παρόμοια περιστατικά δεν είναι σπάνια, καθώς κάποιοι πελάτες επικαλούνται ανακαινίσεις ή φερόμενες διαρρήξεις για να επωφεληθούν αθέμιτα από τα καταλύματα.

Η Ενωση καλεί τους ξενοδόχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την παραλαβή νέων πελατών και να επιβεβαιώνουν προκαταβολικά τις κρατήσεις, προκειμένου να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενα περιστατικά απάτης.

Μάλιστα όπως καταγράφει το THE NEWSPAPER πρόκειται για τον συνταξιούχο 48χρονο αξιωματικο της Αεροπορίας που πρόσφατα καταδικάστηκε για Ενδοοικογενειακή βία κατά της μητέρας του όπως και για κλοπή σε κεντρικό περίπτερο του Βόλου. Παράλληλα είναι σε ισχύ οι περιοριστικούς όροι που του έχουν καταλογιστεί ώστε να μην πλησιάζει την μητέρα του και πρόσφατα μάλιστα προέβη και και σε ρύθμιση των δύο ποινών όπου είναι χρηματικές