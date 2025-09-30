Συνεχίζεται η προσπάθεια των ανδρών της 8ης ΕΜΑΚ να προσεγγίσουν τον εγκλωβισμένο 53χρονο άνδρα στη σπηλιά, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης.

Κατά νεότερες πληροφορίες στο σημείο βρέθηκαν τέσσερις συνολικά άνδρες οι οποίοι πιθανόν και να έσκαψαν δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο «λαγούμι» μήκους 22 με 25 μέτρων αναζητώντας λίρες.

Οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπαθούν να τον προσεγγίσουν, αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει κάποιο σημάδι από τον 53χρονο ότι είναι ζωντανός.

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε ένας ακόμη από τους συμμετέχοντες στις έρευνες για λίρες, ο οποίος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο όπου βρίσκονται και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας:

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν μία παρέα τεσσάρων ατόμων που το τελευταίο διάστημα βρίσκονταν στο σημείο στήνοντας ένα μικρό “εργοτάξιο”. Στο σημείο υπήρχε μία σπηλιά και φέρεται οι τέσσερις να επιχείρησαν να διανοίξουν μέσα στη σπηλιά μία μεγαλύτερη σήραγγα. Υπενθυμίζεται πως οι άλλοι δύο της “ομάδας” των χρυσοθήρων εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr