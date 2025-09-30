Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα μέλη, τους φίλους και τους προσκεκλημένους που τίμησαν με την παρουσία τους την ετήσια χοροεσπερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στον φιλόξενο χώρο του Elia Loft.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις των παιδιών των μελών της Ένωσης που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα έτη 2024 και 2025 αλλά και των αστυνομικών συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν το έτος 2024, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά τους στην Ελληνική Αστυνομία και την κοινωνία.

Η εκδήλωση τιμήθηκε με την παρουσία πλήθους επίσημων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων:

Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, κ. Γερακαράκος Γρηγόριος.

Ο Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και Πρόεδρος του Ινστιτούτου P.A.D.A (Αντιναρκωτική Δράση), κ. Ραχωβίτσας Ιωάννης.

Ο Γενικός Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος κ. Μπιλιάλης Στυλιανός.

Ο Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Καππάς Αθανάσιος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων, κα. Ντιντή Χρύσα.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Κολιός Αριστείδης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Μπάρδας Ντίνος.

Από τον Δήμο Τρικκαίων, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κα. Αλεστά Σοφία.

Από τον Δήμο Πύλης, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αθλητισμού, κ. Αγγέλης Σωτήριος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Αστικής Ανάπτυξης, κ. Ζιώγας Γιώργος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Τρικκαίων, κ. Λιούλιος Παντελής.

Από τον χώρο των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, παρόντες ήταν:

Το μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ και Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Φθιώτιδας, κ. Τριανταφύλλης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ημαθίας και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μέριμνας & Αριστείας της ΕΛ.ΑΣ., κ. Μουρτής Απόστολος.

Η Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Καρδίτσας, κα. Ξυδιά Σταματία.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Κοζάνης, κ. Λιάκος Ζήσης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Πιερίας, κ. Φόλιος Γεώργιος.

Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Υ. Πιερίας, κ. Καραμπούλας Χρήστος.

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α.Υ. Καρδίτσας, κ. Ρέππας Κωνσταντίνος.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ε.Α.Υ. Καρδίτσας, κ. Καρακαξάς Γεώργιος.

Ο Ειδικός Γραμματέας της Ε.Α.Υ. Λάρισας, κ. Καρατάσιος Βασίλειος.

Το μέλος της Ε.Α.Υ. Φθιώτιδας, κ. Πατσαρούχας Ευάγγελος.

Εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA), παρόντες ήταν:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης, κ. Δραγούτσος Βασίλειος.

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Μάστορας Μιχαήλ.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Μπαλιακούτας Κωνσταντίνος.

Ακόμη, τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Τρικάλων, κ. Καραποστόλης Οδυσσέας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, κ. Στέφος Ευάγγελος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε και στους χορηγούς της εκδήλωσης, οι οποίοι με την πολύτιμη στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια διοργάνωση και επιτυχία της βραδιάς. Η συμβολή τους αποτελεί έμπρακτη στήριξη στο έργο της Ένωσής μας και στις δράσεις της.

Την εξαιρετική παρουσίαση ανέλαβε η δημοσιογράφος Ευαγγελία Ζαρούλα με την βοήθεια της συνάδελφου Πλιάγκα Ιωάννας, τις οποίες ευχαριστούμε, όπως όλους τους εκπροσώπους των τοπικών Μ.Μ.Ε. που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Τέλος ευχαριστούμε τους συναδέλφους-ες, φίλες και φίλους που παρευρέθηκαν, καθώς και τους καλλιτέχνες και τα υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας που μας διασκέδασαν με το πρόγραμμά τους.