Την Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Οκτωβρίου ξεκινούν τα μαθήματα των ενηλίκων και παιδικών τμημάτων αντίστοιχα στο Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας -Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εγγραφές.

Διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί από όλες τις περιοχές της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη καταγραφή και παρουσίαση της πλούσιας μουσικοχορευτικής παράδοσης των Τρικάλων.

Ενθαρρύνουμε όλες τις ηλικίες, όλες τις ομάδες πολιτών να αρχίσουν το χορό με μια μεγάλη ποικιλία σε τμήματα χορού και όχι μόνο.

Τμήματα

Πέμπτη 5-8 μ.μ.

Παιδικό – Εφηβικό

Τετάρτη 7-8 & 8-9 μ.μ.

Αρχάριο , Μεσαίο Ενηλίκων

Τετάρτη 9- 11 μ.μ.

Τμήμα εκδηλώσεων Ενηλίκων

Προσκαλούνται παλαιοί και νέοι χορευτές να παρευρεθούν στην πρώτη συνάντηση.

Αίθουσα χορού του Πνευματικού Κέντρου Τρικάλων « ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ» ( Γαριβάλδη 8)

Πληροφορίες – Εγγραφές: Καθημερινά 10.00π.μ.-2.00 μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Γαριβάλδη 8 τηλ. 2431063207, 6972006004

Η φοίτηση είναι δωρεάν.