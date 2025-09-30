Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστα Σκρέκα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, με σκοπό την ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής και τη στήριξη των ανθρώπων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του πρωτογενούς τομέα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, βρέθηκε η δυνατότητα δήλωσης αγροτεμαχίων, όπου είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τη χρήση άλλων κτηματολογικών στοιχείων (πχ ΚΑΕΚ), ώστε εκτάσεις που καλλιεργούνται από πραγματικούς αγρότες, να μην μείνουν ακαλλιέργητες. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην δίκαιη και γρήγορη αποζημίωση των κτηνοτρόφων, των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε εξαιτίας της ευλογιάς, για την κάλυψη των άμεσων απωλειών αλλά και την αποκατάσταση της παραγωγικής τους ικανότητας.

Επιπρόσθετα, ο κ. Σκρέκας έθεσε το ζήτημα της επιβίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων από το διάστημα θανάτωσης του κοπαδιού και άρα, τον μηδενισμό των εσόδων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση, μέχρι τη στιγμή της αποζημίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επανεκκίνηση της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας. Παράλληλα, έμφαση δόθηκε και στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταβολή των ενισχύσεων de minimis για τις ζωοτροφές και για τη ζημία στο έγγειο κεφάλαιο, λόγω φερτών υλικών από τον Daniel, καθώς και των πληρωμών για τα οικολογικά σχήματα και τα βιολογικά παρελθόντων ετών.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε: «Η Νέα Δημοκρατία ήταν και είναι πάντα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Αυτούς που κρατούν τα χωριά μας ζωντανά και παράγουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα, που καταναλώνει ολόκληρη η Ελλάδα, απαραίτητα για την επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας. Γι αυτό είναι χρέος μας να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την περιφέρεια»