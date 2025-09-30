Aπό το 2014 μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) αναδύθηκε σε μια επιτυχημένη επιμορφωτική προσπάθεια και οργάνωσε δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών σε περισσότερους από 6.000 φίλους/φίλες του, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναβαθμίσουν το βιογραφικό τους με γλωσσικές δεξιότητες και να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση στην αγορά εργασίας. Το φθινοπωρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας zoom. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν και εκπαιδευόμενοι από την περιφέρεια και το εξωτερικό, αρκεί να διαθέτουν σύγχρονους υπολογιστές ή tablet ή κινητά, που έχουν κάμερα, μικρόφωνο και δυνατότητα βιντεοκλήσεων.

Τα μαθήματα είναι αποκλειστικά για αρχαρίους και απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών. Θα διαρκέσουν από 10/11/2025 έως 15/2/2026. Οι γλώσσες που διδάσκονται είναιαγγλικά, αραβικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, κινεζικά, κορεατικά, πορτογαλικά, σουηδικά, ολλανδικά, ρωσικά, τουρκικά. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Όσοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να στείλουν e-mail στο [email protected], αναφέροντας τη γλώσσα που τους/τις ενδιαφέρει, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους συμμετοχής και την σχετική αίτηση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 23 Οκτωβρίου 2025 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.