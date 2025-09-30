Οι εξελίξεις γύρω από την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας έφεραν ρήξη, βαριές κουβέντες και δημόσιες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε αυτοδιοικητικούς της Δυτικής Θεσσαλίας. Η αλλαγή στάσης του Δημάρχου Μετεώρων, Λευτέρη Αβραμόπουλου, που αποδέχτηκε τελικά θέση στο Δ.Σ. του φορέα, προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και αποκάλυψε βαθύ ρήγμα στις μέχρι πρότινος κοινές γραμμές των δημάρχων του νομού Τρικάλων.

Λευτέρης Αβραμόπουλος: Ο Νομός Τρικάλων έπρεπε να έχει εκπροσώπηση στο νέο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ

Ο Δήμαρχος Μετεώρων αιφνιδίασε τους συναδέλφους του όταν απέσυρε την υπογραφή του από τα ασφαλιστικά μέτρα και συμμετείχε τελικά στο νέο Δ.Σ. ως εκπρόσωπος του νομού.

Οργή Μαράβα – «Άτιμη κωλοτούμπα»

Ο Δήμαρχος Πύλης, Κώστας Μαράβας, εξαπέλυσε, μέσα από το Ράδιο ΖΥΓΟΣ, σφοδρή επίθεση στον Αβραμόπουλο, ζητώντας την παραίτησή του από το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ κάνοντας λόγο για «μεγάλο λάθος», «άτιμη ενέργεια» και «κωλοτούμπα» που εκθέτει συνολικά τον νομό.

«Να παραιτηθεί ο Αβραμόπουλος, αυτό θα ήταν τίμιο», τόνισε ο κ. Μαράβας, ο οποίος χαρακτήρισε «άτιμο και προσβλητικό» τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Αβραμόπουλος επέλεξε να αποσύρει την υπογραφή του από τα ασφαλιστικά μέτρα και να στηρίξει τους κ.κ. Μπέο και Μαμάκο.

«Οι δήμαρχοι πρέπει να είναι αγαπημένα, να ενημερώνουν. Ο Αβραμόπουλος δεν μας ενημέρωσε, ήταν άτιμος ο τρόπος. Ο Τσιάκος ξεκάθαρα είπε δεν θα κάνει ασφαλιστικά, εκείνος όμως μας αιφνιδίασε […]. Αν ήθελε να εκπροσωπηθεί ο Νομός, μπορούσαμε να τα κάνουμε με συνεννόηση. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Μεγάλο λάθος, κωλοτούμπα» τόνισε μεταξύ άλλων ενώ προειδοποίησε πως το πολιτικό κόστος της επιλογής του κ. Αβραμόπουλου θα φανεί στην πορεία: «Όλα κρίνονται».

Απαντώντας στις σκληρές δηλώσεις του Κώστα Μπράβα στο Ράδιο Ζυγός ο Λευτέρης Αβραμόπουλος, τόνισε ότι «Ο Κώστας Μαράβας δεν ξέρει Ελληνικά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Το ίδιο ισχύει προφανώς και με τους υπόλοιπους δημάρχους του νομού, καθώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν και να καταλάβουν ότι έκανα το σωστό».

Όπως εξήγησε ο νομός Τρικάλων έπρεπε να έχει εκπροσώπηση στο νέο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, ενώ αποκάλυψε, ότι ο ίδιος πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να παραιτηθεί εκείνος και να αναλάβει ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ο οποίος εκπροσωπεί τον μεγαλύτερο δήμο. Όταν όμως διαπίστωσε ότι ο νομός δεν θα εκπροσωπείται καθόλου, τότε πήρε τη «μεγάλη απόφαση» να μπει ο ίδιος, ώστε να μη μείνει η δυτική Θεσσαλία χωρίς φωνή .

Σκληρός ο Σακκάς – «Με ενοχλούν αυτοί που πουλάνε ανθρώπους»

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, μιλώντας στο ράδιο ΖΥΓΟΣ, εμφανίστηκε ενοχλημένος τόσο για την πολιτική συμπεριφορά όσο και για το ύφος των εξελίξεων. «Με ενοχλούν αυτοί που πουλάνε τους ανθρώπους», τόνισε μεταξύ άλλων

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος τίμησε τη γραμμή που είχαν συμφωνήσει οι δήμαρχοι του νομού, κάνοντας λόγο για «αναίτια υπαναχώρηση» του κ. Αβραμόπουλου την τελευταία στιγμή.

«Έκανα το καθήκον μου και νιώθω ήρεμος. […]. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια συμπεριφορά στα χρόνια της πολιτικής μου πορείας. Το εγχείρημα αυτό της ΠΑΔΥΘ το πάλεψα για να τον φτάσω σε αυτό το σημείο. Και ο δήμαρχος που έφτιαξε την ΠΑΔΥΘ έπρεπε να πεταχτεί απέξω – και πετάχτηκε».

Ο κ. Σακκάς επισήμανε ότι ο κ. Αβραμόπουλος, παρόλο που συμφώνησε μαζί του για τα ασφαλιστικά μέτρα έκανε πίσω. Μεταξύ άλλων ανέφερε «Δεν τήρησε καμία συμφωνία. […] Συμφωνώ με τον Μπέο που είπε ότι τα παντελόνια δεν τα φοράμε για να μην κρυώνουμε. […] Είναι για γέλια ότι θα έμενε χωρίς εκπροσώπηση ο νομός Τρικάλων. Μόνο κάδους ζητά ο κ. Αβραμόπουλος, δεν ξέρει καν πού είναι η ΠΑΔΥΘ, δεν πήγε ποτέ να δει πώς δουλεύουν οι υπάλληλοι. […] Με ενοχλούν αυτοί που πουλάνε τους ανθρώπους. Δεν είμαστε φίλοι να πιούμε καφέ ή ποτό, δεν έχουμε βγει ποτέ μαζί».

Ο κ. Σακκάς κάλεσε τους Τρικαλινούς να περιμένουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου για να δουν «τι θα έχει κάνει για τα Τρίκαλα ο Νίκος Σακκάς».