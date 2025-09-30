Το onlarissa.gr φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη σπηλιά στην οποία εγκλωβίστηκε ο 53χρονος που μαζί με άλλους τρεις αναζητούσαν λίρες στην περιοχή μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Λάρισα.

Όπως θα δείτε, πρόκειται για μία πολύ στενή σπηλιά – σήραγγα. Εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη και η επιχείρηση των ανδρών της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο αεραγωγός που έχει τοποθετηθεί ώστε να διοχετεύεται οξυγόνο εντός της σπηλιάς όπου είναι περιορισμένο.

Οι πυροσβέστες μαζί με γιατρό προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν αλλά προκλήθηκε κατολίσθηση. Με δεύτερη προσπάθεια φέρεται να τα κατάφεραν και του χορήγησαν οξυγόνο, με τον 53χρονο να ανταποκρίνεται.

Την ίδια ώρα, στο Κέντρο Υγείας Γόννων μεταφέρθηκε ένας ακόμη από τους συμμετέχοντες στις έρευνες για λίρες, ο οποίος φέρεται να υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.