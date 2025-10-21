Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει την τιμή να ανακοινώσει το ακόλουθο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Γενικός Σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα της 26ης Οκτωβρίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Φωταγώγηση των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες σε όλες τις σχολές, σχολεία και ιδρύματα της πόλης από καθηγητές και δασκάλους σχετικά με την εθνική επέτειο.

ΩΡΑ 11:30: Απότιση φόρου τιμής από τους μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους, οδηγούς, φορείς και συλλόγους στο Ηρώο πεσόντων της πόλης μας.

ΩΡΑ 12:00: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Υψώματος 731 από την αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων.

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΩΡΑ 07:30: Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών με

φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης ΓΦαρδικίου και Πύλης.

ΩΡΑ 10:30: Άφιξη επισήμων και έναρξη δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος. Μετά το τέλος της δοξολογίας και εντός του Ιερού Ναού θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την κα. Ευαγγελία Ζαφείρη, Εκπαιδευτικός 1ου Γυμνασίου Τρικάλων.

ΩΡΑ 11:00: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και κατάθεση στεφάνων από ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις και εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης και εκπροσώπους των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων.

ΩΡΑ 12:00: Παρέλαση των Αναπήρων Πολέμου, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, Προσκόπων, Οδηγών, πολιτιστικών συλλόγων και τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων.

Το πρόσταγμα και τον συντονισμό της παρέλασης των πολιτικών τμημάτων έχει ο υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Χρήστος Κωστούλας.