Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρικάλων επισκέφθηκε το 6ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων, και μαζί διοργάνωσαν αθλητικές δράσεις. Ως παλιοί γνώριμοι, από την φιλοξενία της περσινής χρονιάς, τα παιδιά και των δύο σχολείων έπαιξαν παιχνίδια συνεργασίας, παιχνίδια ρίψεων σε μπασκέτα, διαδρομές μέσα σε στεφάνια.

Μέσα σε κλίμα χαράς και συνεργασίας τα παιδιά του 6ου Νηπιαγωγείου έγιναν οδηγοί και βοήθησαν τα παιδιά του Ειδικού Νηπιαγωγείου να πραγματοποιήσουν τις παραπάνω δραστηριότητες και στο τέλος όλα μαζί φιλοτέχνησαν την αφίσα της Ημέρας. Γίναμε όλοι νικητές και υποσχεθήκαμε να ξανανταμώσουμε σύντομα!