Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια, ο “Αχιλλέας Τρικάλων” συγχαίρει τις αθλήτριες Ελπίδα Πολύζου και Βασιλική Νάκου για την εξαιρετική τους παρουσία στο Κύπελλο Ελλάδος Αγωνιστικού Τραμπολίνο 2025, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο “Αρ. Παπαμιχαήλ”, στην Δραπετσώνα Αττικής, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025.

Η Ελπίδα Πολύζου κατέκτησε την 4η θέση στην κατηγορία Παγκορασίδων Ά , αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά της, την τεχνική της αρτιότητα και την αγωνιστική ωριμότητα σε όλες τις προσπάθειές της.

Η Βασιλική Νάκου κατέλαβε την 12η θέση στην κατηγορία Παγκορασίδων Ά, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και δείχνοντας συνεχή πρόοδο και αποφασιστικότητα. Η προσπάθειά της αξίζει ιδιαίτερα συγχαρητήρια, καθώς κατάφερε – με επιμονή, υπομονή και τη στήριξη των προπονητών της – να ξεπεράσει ένα μπλοκάρισμα που την ταλαιπωρούσε, μόλις δύο ημέρες πριν τον σημαντικό αυτό αγώνα. Απέδειξε, έτσι, μεγάλη ψυχική δύναμη και πίστη στον εαυτό της, θυμίζοντάς μας πως οι μεγαλύτερες νίκες δεν είναι πάντα αυτές που γράφονται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους προπονητές Βασίλη Μέλλο και Ιωάννα Καράση για τη σπουδαία δουλειά τους, την αφοσίωση και τη συνεχή υποστήριξη των αθλητριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προπονήσεις των παιδιών πραγματοποιούνται σε εγκαταστάσεις που δεν είναι οι ιδανικότερες για ένα τόσο απαιτητικό άθλημα όπως το τραμπολίνο — γεγονός που καθιστά τις επιτυχίες τους ακόμη πιο σημαντικές, συγκινητικές και αξιέπαινες.

Ο “Αχιλλέας Τρικάλων” είναι υπερήφανος για την πορεία, την προσπάθεια, το ήθος και τις επιτυχίες των αθλητριών του και συνεχίζει με πίστη, αγάπη και όραμα να στηρίζει κάθε παιδί που αγωνίζεται με πάθος και επιμονή για τα όνειρά του.