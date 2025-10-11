Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στις 6.00 μ.μ. ξεκινούν τα εσπερινά Κηρύγματα στην αίθουσα της Χριστιανικής Αδελφότητας ΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ (Στουρνάρα 11 Τρίκαλα) από τον π. Νικόλαο Δαλαγιώργο.

Στις 6.00 το απόγευμα με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης κ.κ. Χρυσοστόμου, θα τελεστεί ο Αγιασμός για την Έναρξη των Εσπερινών Κηρυγμάτων καθώς και η ομιλία η οποία θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα της Αδελφότητας κάθε Τρίτη απόγευμα στις 6.00 με θέμα: “Περί Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον”

