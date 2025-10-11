Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Βόλο. Σύμφωνα με όσα καταγράφει το THE NEWSPAPER Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βανάκι με αποτέλεσμα το δεύτερο να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο χείμαρρο Κραυσίδωνα.

Από την πτώση του οχήματος τραυματίστηκε ο οδηγός του, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο οδηγός του άλλου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου προκειμένου να απεγκλωβίσει τον οδηγό του λευκού βαν.

