Ο Δήμος Μετεώρων καλεί όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης (καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ κ.λπ.) σε συνάντηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 14:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για τη λειτουργία των καταστημάτων και τη συνολική εικόνα της πόλης κατά τη χειμερινή περίοδο. Η παρουσία όλων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία και προβολή της πόλης μας.