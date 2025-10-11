Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και θείο

ΑΠΟΣΤΟΛΟ Λ. ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟ

ΕΤΩΝ 94

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 12 – 10 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Πεύκης (ΠΛΟΠ) Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Λάμπρος Σακκομήτρος, Μιχαήλ Σακκομήτρος και Αγγελική Γάκη, Κωνσταντίνος Σακκομήτρος, Παρασκευή Σακκομήτρου, Ελένη Σακκομήτρου και Βασίλειος Σακκάς, Ασημίνα Σακκομήτρου.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Πεύκης (ΠΛΟΠ), την Κυριακή 12 – 10 – 2025 και ώρα 12.30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».