Στο κρατητήριο οδηγήθηκε μία γυναίκα κτηνοτρόφος χθες Παρασκευή γιατί βοσκούσε τα κατσίκια της ένα χιλιόμετρο μακριά από τον στάβλο της!
Όπως ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο η αστυνομία, “συνελήφθη, χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, μία γυναίκα, διότι είχε μετακινήσει περίπου 33 κατσίκια ιδιοκτησίας της για βόσκηση, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από τη σταβλική της εγκατάσταση, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης”.
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
ΠΗΓΗ: onlarissa.gr
