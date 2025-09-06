Στο πλαίσιο προβολής της περιοχής των Μετεώρων, της τοπικής κουλτούρας και της τόνωσης της τοπικής οικονομίας, το Theodorou Art Studio – Εργαστήριο Κεραμικής στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων ξεκίνησε από χθες το Διεθνές Σεμινάριο Κεραμικής που θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Το σεμινάριο τελεί υπό την αιγίδα του Eutopia Art Residency και συντονίζεται από τις Μάρω και Ζωζώ Θεοδώρου. Συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο:

Michelle Markatos (Canada)

Hyunsuk Erickson (Korea – U.S.A)

Rebecca Flowerday (New Zealand)

Natalie Cootes (Australia)

Zahra Niksadat (Iran – Canada)

Ana Isabel Guerrero Hurtado (Colombia)

Althea Wiggs (U.S.A)

Blain Vandemberg (U.S.A)

Molly Holland (Australia)

Noura Kassem (U.S.A)

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν έργα με πηλό εφαρμόζοντας εξειδικευμένες τεχνικές, όπως γυαλώματα από στάχτες ελιάς και πλατάνου, καθώς και την τεχνική Horse Hair Raku με τοπικά χώματα των Μετεώρων που έχουν μετατραπεί σε Terra Sigillata. Το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης υπαίθριες δραστηριότητες και περιπατητικό τουρισμό στα μοναδικά μονοπάτια της περιοχής.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου:

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, 17:00 – 21:00, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό event για το κοινό με παρουσίαση εξειδικευμένων τεχνικών Raku.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 19:00, στο ίδιο Μουσείο, θα εγκαινιαστεί η Έκθεση των έργων των καλλιτεχνών, η οποία θα διαρκέσει μία ημέρα και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.

Τον συντονισμό της διοργάνωσης έχει η κα Έφη Δρούγκα.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τον Δήμο Μετεώρων, και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο κ. Λευτέρη Αβραμόπουλο και τον Αντιδήμαρχο κ. Φώτη Καραθανάση για την πολύτιμη στήριξη και την παραχώρηση του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών.