Οι πολίτες στον Βόλο απαιτούν Οξυγόνο και Δικαιοσύνη για τα Τέμπη (ΕΙΚΟΝΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ)

Σεπ 6, 2025
in Θεσσαλία
Δεκάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και δίνουν το παρών σήμερα σε συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου.

 

Ατομα κάθε ηλικίας συγκεντρώνονται στο παραλιακό μέτωπο, μέσα σε κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά, για να ζητήσουν για μια ακόμη φορά δικαιοσύνη για  το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57  νέους ανθρώπους. Στην παραλία του Βόλου υπάρχει προτζέκτορας για να μεταδοθεί η ομιλία της Μαρίας Καρυστινού.

 

  

ΠΗΓΗ: gegonota.news
