Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με ανάρτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού, η οποία είχε απευθύνει κάλεσμα για αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Αφορμή για τη δράση αποτέλεσε το κλείσιμο της δικογραφίας για το δυστύχημα, γεγονός που συνεχίζει να προκαλεί έντονο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η κ. Καρυστιανού είχε αναφέρει μεταξύ άλλων πως “Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη… ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά…

Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ.

Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά «τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και ΧΩΡΙΣ έρευνα για το παράνομο φορτίο!

Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους!Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία!!!

Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε. Δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις έπραξαν το αναμενόμενο! Παρανόμως κινήθηκαν με τον πιο αθέμιτο και ανεπίτρεπτο τρόπο για την κοινωνία, για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη μνήμη των νεκρών μας!

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε όλοι μας στους συμπολίτες μας. Σε κάθε γονιό, σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της χώρας. Σε κάθε ευσυνείδητο δημοσιογράφο και δικαστικό λειτουργό, που οδηγείται από τη ψυχή και το ήθος του. Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας.”

Στη Λάρισα, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες και να μην ξεχαστούν τα θύματα της τραγωδίας, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει χωρίς πλήρη διαλεύκανση.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:















Ρεπορτάζ: Βασίλης Καραλούλης / onlarissa.gr