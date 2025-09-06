Αρκετοί συμπολίτες συγκεντρώθηκαν στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της πόλης «δηλώνοντας» ότι το τραγικό συμβάν πριν δύομισι χρόνια δεν ήταν ατύχημα αλλά δολοφονία και απαίτησαν την τιμωρία των ενόχων.

Έστειλαν έτσι το δικό τους μήνυμα ότι κανείς δεν ξεχνά και πως η κοινωνία απαιτεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών οι συμμετέχοντες ανέμεναν να ακούσουν ηχητικά από την συνέντευξη που παραχώρησε την ώρα των συλλαλητηρίων, από την πλατεία Συντάγματος η κ. Καρυστιανού.

Υπήρξε όμως καθυστέρηση, με την συνέντευξη λόγω διαφόρων προβλημάτων, να αρχίζει περί τις 8:30, γεγονός που μείωσε τον αριθμό των ατόμων που έμειναν στην πλατεία.

Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα.

Π.Κ., karditsalive.net