Το πάρτυ με την Ελεονώρα συνεχίζεται στις 13 Σεπτεμβρίου στο φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ στα Τρίκαλα, στο Μύλο Ματσόπουλου.

Τολμηρή, δοκιμάζει και δοκιμάζεται στην τέχνη της, χωρίς να φοβάται τις αλλαγές, αντιθέτως τις αναζητά και υπόσχεται να μας παρασύρει σε μια μοναδική εκρηκτική μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδια που ερμηνεύει με πάθος.

“Αλλά-ΖΩ” λέει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη!

Γιατί το “αλλάζω” εμπεριέχει το “ζω”, εμπεριέχει τη μαγεία της ζωής μέσα από τις εναλλαγές της.

“Μια μουσική παράσταση για τις στιγμές που αλλάζουν τα πάντα.

Για τις στιγμές που μας μεταμορφώνουν.

Με την παράσταση αυτή θέλω να τιμήσω όλες αυτές τις στιγμές που με έκαναν να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου.

Και να συνεχίζω να Ζώ.

Γιατί το Αλλά-Ζώ, εμπεριέχει το Ζώ.

Μέσα από τα τραγούδια μου.

Τα παλιά μου και τα καινούργια μου.

Με αλλαγμένους ανθρώπους από το παρελθόν και με πολλούς νέους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους.

Σας προσκαλώ να συναντηθούμε, να γιορτάσουμε, να δούμε πόσο αλλάξαμε από την τελευταία φορά που ανταμώσαμε.

Ας τραγουδήσουμε λοιπόν τις ιστορίες μας από την αρχή.

Με προσμονή και αληθινή χαρά, σας περιμένω να γίνετε κομμάτι αυτής της μουσικής εμπειρίας.”

Ελεωνόρα

Με νέα μπάντα υπό την καθοδήγηση του μουσικού Ευριπίδη Ζεμενίδη, τον οποίο ξανασυναντά μετά από δέκα χρόνια, αλλά και νέα τραγούδια, η Ελεονώρα κάνει πάρτυ παρέα με τη διασκέδαση και την επιτυχία.

Το “Μόνη Κομπλέ” (μουσική Gautier Βελισσάρης, στίχοι Sunny Μπαλτζή), έκανε μεγάλη αίσθηση πριν κυκλοφορήσει, ενώ το “Γυαλί στο Φως” (μουσική Gautier Βελισσάρης, στίχοι Γεράσιμος Ευαγγελάτος) αγαπήθηκε και συνεχίζει να αγαπιέται από την πρώτη του ζωντανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Μουσικοί:

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Νίκος Γύρας: Μπουζούκι, ούτι, ακουστική κιθάρα

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος & Νίκος Παππάς

Σχεδιασμός φώτων: Μαρία Βενετάκη

Επιμέλεια προγράμματος: Λήδα Ρουμάνη & Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με ανεβασμένη διάθεση, νέο ήχο pop electronica, παραμένει πιστή στην ροκιά, αλλά και στους λαϊκούς δρόμους που σταθερά περπατάει και με ανεβασμένη, ξέγνοιαστη διάθεση ξεκίνησε ένα μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Δάσους την 4 Ιουνίου.

