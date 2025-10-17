Ηρθε η ώρα, έφτασε η στιγμή, η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων να αρχίσει τις προβολές της για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στις 21:30 (νέα ώρα έναρξης) προβάλλεται τοπ ντοκιμαντέρ του συντοπίτη σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου «Τα τέρματα του Αυγούστου». Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με τον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, συνεχίζοντας και φέτος μια πρακτική συνεργασίας των δύο φορέων.Παραλλήλως, η Κινηματογραφική Λέσχη έχει ετοιμάσει αυτόνομες προβολές, ανά τακτά διαστήματα, με εξέχουσες, ξεχωριστές και σημαντικές ταινίες της παγκόσμιας δημιουργίας. Αυτές είναι:

10 Νοεμβρίου 2025: Los ovehas non pierden el tren (Τα πρόβατα δε χάνουν το τρένο)

(Τα πρόβατα δε χάνουν το τρένο) 8 Δεκεμβρίου 2025: Το παιδί και το δελφίνι (Ζαν Νεγκουλεσκό, με τη Σοφία Λόρεν)

(Ζαν Νεγκουλεσκό, με τη Σοφία Λόρεν) 12 Ιανουαρίου 2026: La dolce vita (Φ. Φελίνι)

(Φ. Φελίνι) 9 Φεβρουαρίου 2026 Επιφάνεια (ελληνική)

(ελληνική) 9 Μαρτίου 2026: Χάος (Αφοί Ταβιάνι)

(Αφοί Ταβιάνι) 6 Απριλίου 2026: Η θυσία (Α. Ταρκόσφκι)

Σας προσκαλούμε και φέτος στις προβολές μας, αναδημιουργώντας την παρέα και την απόλαυση πραγματικά ξεχωριστών ταινιών.

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τα τέρματα του Αυγούστου είναι ένα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου. Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι η δημιουργία μέσω της παρατήρησης ενός “ιμπρεσιονιστικού” πορτρέτου μιας μικρής κοινότητας στο καλοκαιρινό της ζωντάνεμα. Ένα πορτρέτο με φως αλλά και σκιές, γοητευτικό αλλά και ενίοτε τρομακτικό που, παρά τις αντιφάσεις του, είναι, πάνω απ’ όλα, απροσδόκητα ζωντανό και γνήσιο δείχνοντας πως μια μικρή κοινότητα τους περισσότερους μήνες του χρόνου μπορεί να παραμένει σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως παραμένει ζωντανό.

Βιογραφικό Δημήτρη Κουτσιαμπασάκοy

Ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Πανρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Μόσχας (V.G.I.K) και είναι καθηγητής στο Τμήμα Κινηματογράφου, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχει σκηνοθετήσει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ντοκιμαντέρ, σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ δουλειές του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της European Film Academy

Info

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | Σενάριο-σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος | Διεύθυνση Φωτογραφίας-Μοντάζ: Γιώργος Φλέγγας | Κάμερα: Γιώργος Φλέγγας, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος | Μουσική: Θοδωρής Παπαδημητρίου | Μίξη Ήχου: Χρήστος Γούσιος, Ενες Αχμέτ Κεχαγιά | Γραφιστικός Σχεδιασμός: Κώστας Πολάτογλου Παραγωγή: KinoLab | Συμπαραγωγή: ΕΡΤ ΑΕ | Διανομή: CineDoc

ΠΟΥ, ΠΟΤΕ: Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων, ώρα 21:30. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Λόγω εγγραφών και για να μη δημιουργηθεί συνωστισμός, η προσέλευση να γίνει έως τις 21:15