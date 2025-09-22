Την εκτίμηση πως “η μάχη με τη ευλογιά χάνεται και πως εάν στο διάστημα των 10 ημερών που ορίζεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν παρατηρηθεί δραματική μείωση νέων κρουσμάτων, τότε πλέον θα πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους που θα διαχειριστούμε ένα νόσημα που ενδημεί πια στη χώρα μας“, εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο καθηγητής Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δ. Γκουγκουλής.

“Είτε κάνουμε το εμβόλιο είτε όχι, από τη στιγμή που η νόσος ενδημήσει πολύ δύσκολα θα απαλλαγούμε από αυτή. Αποφασίζοντας την χορήγηση του εμβολίου που βεβαίως θα φέρει έναν μετριασμό των κρουσμάτων, πρέπει να εξετάσουμε πως σταθεί η οικονομία μας και τα προϊόντα μας στην Ευρώπη. θα πρέπει να λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα έχουμε περιορισμούς οι οποίοι αν ισχύσουν θα αφορούν όλη την κτηνοτροφία μας. Δίνουμε ωστόσο “πάτημα” στις αγορές να απαιτήσουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας και διαδικασίες ελέγχου των προϊόντων που από τη μια θα εκτινάξουν το κόστος και από την άλλη θα “ρίξουν τις τιμές“, σημείωσε με έμφαση ο κ. Γκουγκουλής.

Ο καθηγητής Κτηνιατρικής κατέληξε λέγοντας πως, “σαν κράτος με την μεγαλύτερη κτηνοτροφική παράδοση στον κόσμο, δεν θα έπρεπε να έχουμε τη νόσο της ευλογιάς και πως θα έπρεπε να πάρουμε από την αρχή πιο σοβαρά το μέγεθος του προβλήματος, με τα λάθη να έχουν γίνει από όλες τις πλευρές” .