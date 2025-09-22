Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ένας 52χρονος από το Ανατολικό Πήλιο, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του.

Το περιστατικό

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στη διάρκεια του οικογενειακού γεύματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απείλησε τη σύζυγό του με τη φράση: «Όταν επιστρέψω, να έχεις ανοίξει τον λάκκο σου και να μπεις μέσα», ενώ στη συνέχεια την κλώτσησε στον αριστερό γοφό φορώντας αρβύλες εργασίας. Το ζευγάρι, που ζει μαζί από το 1999 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη τον Φεβρουάριο με παρόμοιες κατηγορίες και είχε αθωωθεί.

Οι καταθέσεις

Η 57χρονη παθούσα κατέθεσε ότι ο σύζυγός της είναι νευρικός, επιδιώκει καυγάδες και την έχει ξυλοκοπήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως είπε, σε άλλη περίσταση την είχε απειλήσει με μαχαίρι, κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση κάτω από το λαιμό.