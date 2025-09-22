Απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών ο Δημήτρης Ευθυμίου. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και οι φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Μαρία
Η κόρη: Χριστίνα
Η μητέρα: Νίκη
Τα αδέλφια: Γιώτα και Αντώνης, Πάτερ Κωνσταντίνος
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 5 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του «Νέου Κοιμητηρίου»
