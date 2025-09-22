Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών Ματθαίος Λαζαρίδης. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 12:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Ν. Κοιμητήριο Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Η μητέρα: Ελένη Λαζαρίδου

Η σύζυγος: Όλγα Βασιλοπούλου

Τα παιδιά: Γεωργία – Μαρία Λαζαρίδη, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης

Ο αδερφός: Θεόδωρος Λαζαρίδης

Τ’ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις: Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 11:30 μ.μ. και ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο του Κοιμητηρίου.