Το Κηποθέατρο Αλκαζάρ “φόρεσε” γι’ ακόμη μια φορά τα καλά του και κατακλύστηκε από κόσμο απόψε το βράδυ της Δευτέρας, υποδεχόμενο το αγαπημένο, διαχρονικό καλλιτεχνικό (και όχι μόνο) ζευγάρι.

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς χάρισαν μαγικές στιγμές στο λαρισινό κοινό τους. Μία αν μη τι άλλο υπέροχη συναυλία έμε τραγούδια δισκογραφίας τεσσάρων και πλέον δεκαετιών, τα οποία τραγούδησαν μικροί και μεγάλοι.

Γιάννης Μυλωνάς / φώτο – βίντεο: onlarissa.gr