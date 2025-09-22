Μέλη της Κίνησης Ανασυγκρότησης της Φαρκαδόνας βρεθήκαν στον Παλαμά, όπου συναντήσαν τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαφάδο.

Σε μια σύντομη συνάντηση παρέδωσαν το Υπόμνημα που είχαν ετοιμάσει και έθεσαν τα ζητήματα που τους απασχολούν όλους. Από την πλευρά του Υφυπουργού έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες θέλουν να μοιραστούν με τους συμπολίτες τους:

Τι αλλάζει και τι προχωρά

Παράταση προθεσμίας: Οι αιτήσεις για στεγαστική συνδρομή (επισκευή ή ανακατασκευή) παρατείνονται για δύο μήνες.

Στήριξη επαγγελματιών: Σύντομα ανοίγει νέος κύκλος του προγράμματος My Business Support για όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση.

Οικοσκευή: Η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.

Αποζημιώσεις κατοικιών με άτυπες διανομές οικοπέδων: Παρουσίασαν αναλυτικά το πρόβλημα, για την επίλυση του οποίου διεκδικούν λύση από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει δέσμευση ότι ετοιμάζεται σχέδιο νόμου, ώστε να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για την Ανασυγκρότηση του Δήμου Φαρκαδόνας, θεωρούν χρέος να αναδείξουν τα προβλήματα, να πιέζουν για λύσεις, να ενημερώνουν με υπευθυνότητα κάθε συμπολίτη τους.

Με ζήλο, επιμονή και αλληλεγγύη θα συνεχίσουν τον αγώνα, ώστε κανείς να μην μείνει μόνος του απέναντι στις δυσκολίες.

Συνεχίζουν μαζί.

Με τη φωνή όλων πιο δυνατή, μπορούν να πετύχουν την αλλαγή που αξίζουν.