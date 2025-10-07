Αίσιο τέλος είχε η αγωνιώδης αναζήτηση του 53χρονου κτηνοτρόφου από τη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, ο οποίος αγνοούνταν από το πρωί της Τρίτης. Ο άνδρας εντοπίστηκε ζωντανός και γύρισε μόνος του πίσω στη κτηνοτροφική μονάδα που διατηρεί με τον αδερφό του, σκορπίζοντας ανακούφιση στους οικείους του και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο 53χρονος είχε εξαφανιστεί μετά τη θανάτωση περίπου 500 ζώων της μονάδας, ύστερα από την εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η είδηση της εξαφάνισής του είχε προκαλέσει αναστάτωση, καθώς οι αρχές – Αστυνομία, Πυροσβεστική και εθελοντικές ομάδες – διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, με τη συνδρομή drone και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TheNewspaper.gr, οι έρευνες είχαν αρχικά επικεντρωθεί προς την περιοχή των Καναλίων, όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι ο άνδρας ενδέχεται να είχε κινηθεί μετά την εξαφάνισή του. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο ίδιος επέστρεψε μόνος του στην κτηνοτροφική μονάδα, σε κατάσταση εμφανώς ταλαιπωρημένη, αλλά καλά στην υγεία του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 53χρονος βρισκόταν σε ψυχολογική πίεση μετά την αναγκαστική θανάτωση των ζώων, που αποτελούσαν τον κόπο μιας ζωής. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες της εξαφάνισης, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί η οικογένειά του και οι ιατρικές αρχές για την παροχή φροντίδας και υποστήριξης.

Η υπόθεση αυτή ανέδειξε για ακόμη μια φορά τις δραματικές συνέπειες που μπορεί να έχει για τους κτηνοτρόφους η απώλεια των κοπαδιών τους, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ψυχολογικά. Η τοπική κοινωνία του Βόλου εκφράζει ανακούφιση και συγκίνηση για την επιστροφή του 53χρονου, ελπίζοντας πως θα σταθεί σύντομα ξανά στα πόδια του.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, The Newspaper

(φωτό αρχείου)