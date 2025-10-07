Μια φορά την εβδομάδα θα έρχεται στα Τρίκαλα όπου θα συνομιλεί με πολίτες και φορείς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, όπως αποκάλυψε σε σημερινή του συνέντευξη στη Λέσχη 97,6.

«Θα πάμε προς το Νοέμβριο τα εγκαίνια του φράγματος Ληθαιου, ήδη άρχισε να μαζεύει νερό και ελπίζουμε να έχει μαζέψει λίγο περισσότερο.

Στα Τρίκαλα θα έρχομαι πλέον μια φορά την εβδομάδα, θα βλέπω κόσμο και φορείς στο γραφείο του Περιφερειάρχη, και από την 1η Ιανουαρίου θα μένω και στα Τρίκαλα για ένα βράδυ. Υπήρχε ένα διάστημα που με τις υποχρεώσεις της αποκατάστασης δεν είχα χρόνο να γυρίζω διάφορα μέρη, οπότε πλέον σιγά σιγά θα μπορώ να επισκέπτομαι μέρη και να συνομιλώ με πολίτες. Και όχι απλά μέσα στα Τρίκαλα, σε διάφορα μέρη του Νομού θα μένω.

Θα κάνω επαφές, θα μιλάω και με ανθρώπους που έρχονται και συζητάμε, με προοπτική και για τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο των επόμενων εκλογών. Βλέπω ότι υπάρχει θετικό κλίμα και η προσπάθεια μας αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, αυτό θέλω να περάσω και για αυτό επισκέπτομαι ο ίδιος όλα τα μέρη.

Εγώ συναντώ και συνομιλώ με τους πάντες, όπως είχα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα το καλοκαίρι. Δε σημαίνει φυσικά κάτι για μένα αυτό ούτε ότι θα πάω στο κόμμα του, εγώ δεν πάω σε κανένα κόμμα, ούτε πήγα ποτέ, αυτά που είχανε γραφτεί τότε από κάποιους ήταν ψέματα. Επικροτώ πάντως το ήθος που επέδειξε με το να παραιτηθεί από τη θέση και την ασφάλεια του βουλευτή, ώστε να μετακινηθεί έπειτα στην επόμενη κίνηση του.».