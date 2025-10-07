Σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία του Μαργαρίτη Πατσιαντά, στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου στο Κοιμητήριο Βόλου, παρουσία πλήθους πολιτών, φίλων, συναδέλφων και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και του νομικού κόσμου.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας, έφτασε στο Κοιμητήριο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, με τον οποίο τη συνέδεε στενή πολιτική και προσωπική σχέση.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Χρήστος Στρατηγόπουλος, ο Στέλιος Λημνιός, ο Θωμάς Κλημόπουλος, η Έρτζυ Χρυσοχού — υποψήφια πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου — καθώς και οι πρώην δήμαρχοι Δημήτρης Πιτσιώρης και Πάνος Σκοτινιώτης, ενώ στεφάνια απέστειλαν ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, η Κοινοβουλευτική ομάδα της “Πλεύσης Ελευθερίας”, ο ΟΕΑ ΝΑΒ και άλλοι.