Αύριο Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, θα πουν το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, που χάθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή, στην περιοχή της Αργυρούπολης στην Αθήνα.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στο Πύθιο και στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αφού η μητέρα της αδικοχαμένης 19χρονης κατάγεται από την Ελασσόνα και διαμένει μαζί με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τετάρτη στις 12:30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμητηρίου Ηλιούπολης στην Αθήνα, ενώ η οικογένεια της απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους παρευρισκόμενους να φοράνε λευκά ρούχα.

