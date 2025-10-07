Θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία των Καναλίων η είδηση του θανάτου του Αποστόλου Κεφαλά, σε ηλικία 99 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός άνθρωπος, γνωστός για το ήθος και την προσφορά του στην οικογένεια και τον τόπο του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καναλίων.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 π.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους.

Τον Απόστολο Κεφαλά αποχαιρετούν τα παιδιά του Ιωάννης – Ελισάβετ, Τριαντάφυλλος – Άννα, τα εγγόνια του Απόστολος, Γεωργία, Χρύσα, Απόστολος, Χαράλαμπος, το δισέγγονό του Πηνελόπη, η αδελφή του Ναυσικά Τζώρτζη, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα «Κεντρικόν» στα Κανάλια.