Μια ξεχωριστή εκδήλωση, αφιερωμένη στην ιστορία και τη μαγεία του αερόστατου, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο γήπεδο Παλαιομοναστήρου, από τον Δήμο Πύλης σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Γιαννάκη, διοργανωτή του “Thessaly Hot Air Balloon Festival”.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να γνωρίσουν οι δημότες και ιδιαίτερα τα παιδιά τον μαγευτικό κόσμο των αερόστατων, να ενημερωθούν για την ιστορία τους και, φυσικά, να απολαύσουν μια μοναδική εμπειρία στατικής βόλτας.

Ο Δήμος Πύλης, με γνώμονα τη συμμετοχή και τη χαρά των πολιτών, είχε προγραμματίσει κληρώσεις για 40 δωρεάν βόλτες, προσφορά του Δήμου, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για δράσεις ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας.

Δυστυχώς, οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν την ημέρα της εκδήλωσης δεν επέτρεψαν την ανύψωση των αερόστατων, όμως οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να τα θαυμάσουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μέσα στα καλάθια τους, απολαμβάνοντας μια όμορφη, γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ο διοργανωτής κ. Γιώργος Γιαννάκης ευχαρίστησε τον Δήμο Πύλης για τη συνεργασία και δεσμεύτηκε ότι τα αερόστατα θα επιστρέψουν σύντομα για να πραγματοποιηθεί η δράση σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τον Δήμο, μιας και το ενδιαφέρον και η συμμετοχή του κόσμου ήταν εντυπωσιακά μεγάλα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, οι Αντιδήμαρχοι κα. Βάσω Παλλατζά, κ. Αθανάσιος Κωστάκης και κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιομοναστήρου κ. Θωμάς Μπουτζιώλης, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Πύλης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, τόνισε:

«Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που δίνουν χαρά στα παιδιά, ζωντάνια στις κοινότητές μας και αναδεικνύουν την εξωστρέφεια και την τουριστική δυναμική του τόπου μας. Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μας εμπόδισαν σήμερα, αλλά σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε όλοι αυτή τη μοναδική εμπειρία από κοντά».