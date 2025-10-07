Ο Δήμος Πύλης με συνέπεια στο στρατηγικό του σχεδιασμό για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας , ολοκλήρωσε ένα σημαντικό έργο αγροτικής οδοποιίας στην Δημοτική Κοινότητα Φιλύρας, όπου πρόσφατα έκανε αυτοψία ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Φιλύρας κ. Ηλία Κουκουτσέλο.

Το έργο αφορά την βελτίωση και διάνοιξη αγροτικών δρόμων που εξυπηρετούν καθημερινά δεκάδες παραγωγούς και κτηνοτρόφους της περιοχής. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν διαμόρφωση της βατότητας , ρίψη χαλικοστρώσεων σε επιλεγμένα σημεία και καθαρισμό των τάφρων απορροή ομβρίων υδάτων.

Πρόκειται για ένα ουσιαστικό έργο, καθώς:

: διευκολύνει την πρόσβαση σε καλλιέργειες και ποιμνιοστάσια.

: μειώνει το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς προϊόντων και ζωοτροφών.

: αυξάνει την ασφάλεια στην μετακίνηση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ο Δήμαρχος Πύλης Κωνσταντίνος Μαράβας υπογράμμισε την σημασία του έργου δηλώνοντας. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν είναι απλώς θέμα υποδομών –είναι θέμα επιβίωσης για πολλούς κατοίκους της υπαίθρου. Στην Φιλύρα όπως και σε κάθε κοινότητα του Δήμου μας, παρεμβαίνουμε με πράξεις και όχι με λόγια. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας πρέπει να έχουν την στήριξη που τους αξίζει. Ο Δήμος Πύλης συνεχίζει να επενδύει σε έργα αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στις παραγωγικές μονάδες των τοπικών κοινωνιών.