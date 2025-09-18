Ένα μικρό θρίλερ με αίσιο τέλος εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ώρες στον Παγασητικό, όταν ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου Καταμαράν που βρισκόταν στο καρνάγιο των Καλών Νερών παρασύρθηκε χθες το βράδυ από τους θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν την περιοχή. Η άγκυρά του λύθηκε υπό την πίεση των ανέμων, με αποτέλεσμα το σκάφος να αφεθεί έρμαιο της θαλασσοταραχής.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Σήμερα το πρωί, εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας πραγματοποίησαν συντονισμένη έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουν το σκάφος.Τελικά, πριν λίγη ώρα, το ιστιοπλοϊκό εντοπίστηκε ανοιχτά της Αφήσσου.

Παρά την περιπέτειά του, το σκάφος δεν υπέστη καμία ζημιά, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση στον ιδιοκτήτη του και στις αρχές. Σημαντικό είναι επίσης ότι δεν υπήρχε κανένα μέλος πληρώματος ή επιβάτης πάνω σε αυτό, οπότε δεν τέθηκε σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, με τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητα που τη διακρίνει, απέδειξε για άλλη μια φορά τον καθοριστικό της ρόλο σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για κατοίκους και επισκέπτες της Μαγνησίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΕΣ:

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, The Newspaper