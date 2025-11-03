Η Βιβλιοθήκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Καλαμπάκας που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη Μουσειοσκευή «Ενδυμασία στην Αρχαία Ελλάδα» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία της δράσης, προσφέροντας στα παιδιά μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της αρχαίας ελληνικής ενδυμασίας μέσα από την εξερεύνηση, τη φαντασία και τη βιωματική μάθηση.

Η Βιβλιοθήκη θα συνεχίσει να υποστηρίζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν τη γνώση, την καλλιέργεια και την αγάπη για τον πολιτισμό.