Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό, θείο, ανεψιό, εξάδελο και φίλο.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΛ. ΝΙΚΛΗΤΣΑ

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ

ΕΤΩΝ 38

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Κατερίνα Τσίγκα

Η ΚΟΡΗ Ειρήνη

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ηλίας Νικλήτσας

Δημήτριος Τσίγκας και Αποστολία Μπούτσια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αλίκη Νικλήτσα και Μάκης ΡέμπελοςΧρήστος Τσίγκας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων, την Τρίτη 4 – 11 – 2025 και ώρα 10.30π.μ.

.2) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, στην εκκλησία θα υπάρχει κυτίο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .