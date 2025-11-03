Είναι όλοι στο σκοτάδι. Πώς θα γίνει η πρώτη ρωγμή ώστε να μπει μέσα από αυτή τη μικρή χαραμάδα φως; Κάθε ήρωας και κάθε ηρωίδα των δώδεκα ιστοριών της παρούσας έκδοσης βρίσκονται στην αρχή του ταξιδιού τους προς το φως. Στην πιο δύσκολη στιγμή τους. Στη στιγμή του μεγάλου ναι η του μεγάλου όχι απέναντι στη μοναδική μας υποχρέωση: την προσωπική μας ευτυχία.

Ένα βιβλίο ασυνήθιστο, ιδιαίτερο. Ένα βιβλίο ανάλαφρο αλλά και βαθύ. Σαν την κουβεντούλα που ανοίγεις με τον κολλητό σου ένα απογευματάκι, για θέματα καθημερινά, και καταλήγετε να μιλάτε για τα πιο κρυφά σας μυστικά μέσα στη σιγαλιά της νύχτας.

Ένα βιβλίο όπου ο καθένας θα αναγνωρίσει σίγουρα τον εαυτό του ανάμεσα στους ήρωες. Ένα βιβλίο που ουσιαστικά –μακριά από κάθε διδακτισμό– σου… ανοίγει την όρεξη για να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία! Για να αρχίσεις να σκάβεις κι εσύ προς το φως.

Ένα βιβλίο για όσους αγαπάνε τη λογοτεχνία και έχουν κάνει, κάνουν, σκέφτονται να κάνουν ή έχουν ορκιστεί να μην κάνουν ποτέ ψυχοθεραπεία.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Νίκος Βόπης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Κατάγεται από το Ναύπλιο και τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Είναι ψυχοθεραπευτής και διδάκτωρ του Yale University. Όπου και αν περιπλανήθηκε, από το Λονδίνο ως το Κονέκτικατ και από την Πάτρα ως το Μπρισμπέιν, δύο είναι οι πυλώνες στους οποίους ανακάλυψε πως μπορεί πάντα να στηρίζεται: στην επιστήμη του και στη λογοτεχνία. Γιατί «και οι δύο, με τον τρόπο τους, σε οδηγούν –αργά ή γρήγορα– στην καθολική αλήθεια».

Διαστάσεις: 14 Χ 21

Σελίδες: 306

ISBN: 978-960-628-350-5

Χρονολογία: Οκτώβριος 2024

Τιμή: 18,00 ευρώ (συν ΦΠΑ 6%)