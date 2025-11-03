Ο Δήμος Μετεώρων προχώρησε σε εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Κοινοτικό Γραφείο Σαρακίνας, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων βελτίωσης και αναβάθμισης των δημοτικών υποδομών στις τοπικές κοινότητες. Ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, συνοδευόμενος από την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Σαρακίνας, Κατερίνα Πλακιά, και την Τοπική Σύμβουλο, Παρασκευή Καραλή, επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος ανέφερε: «Με συνεχή και καθημερινή προσπάθεια έχουμε ως στόχο τα δημοτικά κτίρια που υπάρχουν στα χωριά μας να πάρουν και πάλι ζωή και να γίνουν κυψέλες δημιουργίας και ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Το Κοινοτικό Κτίριο στη Σαρακίνα, μέσα από την αντικατάσταση των κουφωμάτων, θέλουμε να γίνει και πάλι λειτουργικό, καθώς πέρα από την Τοπική Κοινότητα στεγάζει και τα γραφεία του ΤΟΕΒ, αλλά και του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.»

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ίδιων παρεμβάσεων, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση κουφωμάτων και στο σχολείο της Σαρακίνας, στο σημείο όπου εξυπηρετείται ο αγροτικός ιατρός που επισκέπτεται κάθε εβδομάδα το χωριό, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους.