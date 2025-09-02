Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευφροσύνη Γιώτη. Κηδεύεται την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Κων/νια Νούσια – Χαράλαμπο Σιαματά, Στυλιανή Νούσια – Σοφοκλή Ευαγγελόπουλο, η Μητέρα Κων/νια Γιώτη, τα αδέλφια Θεοδώρα Γιώτη – Σωτήριο Τσαρδακλή, τα εγγόνια Ευφροσύνη, Νικόλαο, Θεοδώρα, τα ανίψια , τα ξαδέρφια και οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 3/9/2025 και ώρα 12:00 μ.μ

Η ταφή θα γίνει στο Α κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α κοιμητηρίου.

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στην ογκολογική κλινική του Π.Γ.Ν.Λ.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών

«Άρχων Μιχαήλ» (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).