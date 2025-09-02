Με ένα βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του ekklisiaonline ισχυρίζεται ότι η Μαρία Θάνου που εξαφανίστηκε από τον Βόλο στις 23 Αυγούστου εντοπίστηκε σε μοναστήρι υπό την προστασία ενός ρασοφόρου.

Σύμφωνα με όσα είπε στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE η φίλη της Χρυσοβαλάντο Καπέτα, η Μαρία είχε τελευταία επαφές με ιερείς και μοναχές του παλαιού ημερολογίου. Συγκεκριμένα με τον ψευτο- ιερέα Χερουβείμ γνωστό για παλαιότερες υποθέσεις ο οποίος ελέγχει ένα δίκτυο με ψευτο- καλόγριες οι οποίες γυρίζουν έξω από νοσοκομεία και πουλάνε από κομποσχίνια μέχρι και φάρμακα.

Η Χρυσοβαλάντο Καπέτα αναφέρει πως την τελευταία φορά που την είδε ήταν να μπαίνει σε ένα ταξί μαζί με μια ρασοφορεμένη σαν καλόγρια, και η ίδια η Μαρία φορούσε μαύρα ρούχα που παραπέμπουν σε ράσα.

Τι αναφερει στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE, σύζυγός της Γιάννης, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Η ΡΟΥΜΕΛΗ στο Βόλο

Ο σύζυγος της Μαρίας αναφέρει πως η εξαφανισμένη γυναίκα είχε μπλέξει με τον ψευτομοναχό Χερουβείμ τον τελευταίο καιρό, πως στα βιντεάκια που αναρτά και φαίνονται εικόνες, η γυναίκα του του έδωσε αυτές τις εικόνες.

Όπως αναφέρει, η Μαρία δεν είχε κινητό γιατί την είχαν πείσει πως μέσα έχει το 666 του διαβόλου.

https://www.facebook.com/reel/785378924445843

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΤΟΚΑΛΟΓΡΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

Ο “ψευτο – ιερέας Χερουβείμ” όπως τον αποκαλεί ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με καταγγελίες έχει στρατολογήσει γυναίκες που δεν έχουν καμια σχέση με τον Ορθόδοξο μοναχισμό, τις έχει ντύσει με ράσα και τις βάζει μέσω των βίντεο του να προσηλυτίζουν ανυποψίαστους ανθρώπους, online είτε δια ζώσης ζητώντας χρήματα. Έπειτα, τις μεταμορφώνει σε καλόγριες χωρίς ρασοευχή βάζοντάς τες να στελεχώσουν ανύπαρκτα μοναστήρια και σκήτες.