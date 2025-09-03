Σε μία σοβαρή καταγγελία που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας κ. Χρήστος Σιδερόπουλος.

Μία καταγγελία που βάζει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση, αφού ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλιστής κατήγγειλε ότι άτομο εισέπραξε 19 εκ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – προφανώς παρανόμως, και μετά από λίγες ημέρες το ΑΦΜ και τα στοιχεία του «εξαφανίστηκαν» ως δια μαγείας από τη λίστα των δικαιούχων!

«Εμφανίζεται το ΑΦΜ στις λίστες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται η πληρωμή, βρίσκει τα χρήματά του στην τράπεζα και μετά από τρεις ημέρες – δηλαδή αν είναι Παρασκευή – τη Δευτέρα το ΑΦΜ του έχει εξαφανιστεί από τη λίστα του ΟΠΕΚΕΠΕ… Αυτό το όνομα εξαφανίστηκε…».

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr