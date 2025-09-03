Ένα σπάνιο θέαμα αντίκρισαν χθες το βράδυ οι κάτοικοι του Βόλου, που σήκωσαν τα μάτια τους στον ουρανό και παρατήρησαν μια «αλυσίδα» από φωτεινά σημεία να κινούνται με σταθερή ταχύτητα.

Πρόκειται για τους δορυφόρους του προγράμματος Starlink της εταιρείας SpaceX, που ανήκει στον Έλον Μασκ. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι, οι οποίοι τοποθετούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, έχουν στόχο να παρέχουν δίκτυο υψηλής ταχύτητας ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη.

Η διέλευσή τους έγινε ορατή σε όλη τη Μαγνησία, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και συζητήσεις. Πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να απαθανατίσουν το φαινόμενο με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ δεν έλειψαν και τα σενάρια περί «αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων», μέχρι να γίνει γνωστό ότι επρόκειτο για την τεχνολογία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.