Η Διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει με χαρά τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Φίλιππο Χρονόπουλο, ο οποίος θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Φίλιππος Χρονόπουλος είναι φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων και απόφοιτος της Euroleague Head Coaches Academy, αποτελώντας έναν από τους νεαρότερους στην ιστορία του προγράμματος.

Την περσινή σεζόν εργάστηκε ως προπονητής στις Ακαδημίες του ΑΟ Τρίκαλα Basket, ενώ έχει σημαντική εμπειρία σε player development camps τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Πολωνία). Στο πλαίσιο της επιμόρφωσής του, είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε προπονητικά προγράμματα με τον Ολυμπιακό (EuroLeague) υπό τον coach Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς και με τους Toronto Raptors (NBA), εμβαθύνοντας σε τομείς όπως η ανάπτυξη παικτών και η ανάλυση παιχνιδιού.

Η ένταξή του στο προπονητικό team της ανδρικής ομάδας ενισχύει το όραμα του συλλόγου για συνεχή εξέλιξη, καινοτομία και επένδυση σε νέους ανθρώπους με γνώσεις και φιλοδοξία.