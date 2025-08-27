Στόχος βανδαλισμού έγινε το ξύλινο γλυπτό του Πάνα στην Αρκαδία, έργο του γνωστού Τρικαλινού ξυλογλύπτη Άγγελου Πατσιατζή, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε φυσικό χώρο ως καλλιτεχνικό και συμβολικό μνημείο. Το γλυπτό, εμπνευσμένο από τη μακραίωνη σχέση του αρκαδικού τοπίου με τον μύθο και την παράδοση, υπέστη σοβαρές φθορές, προκαλώντας απογοήτευση και αντιδράσεις.

Ο καλλιτέχνης, σε δήλωσή του, σημειώνει πως «το έργο αυτό δεν δημιουργήθηκε ως αντικείμενο λατρείας, αλλά ως καλλιτεχνικό και συμβολικό μνημείο». Παράλληλα τόνισε ότι «η πράξη του βανδαλισμού δεν αποτελεί απλώς επίθεση σε ένα κομμάτι ξύλου που μεταμορφώθηκε σε μορφή τέχνης· αποτελεί πλήγμα απέναντι στον πολιτισμό, στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και στον διάλογο που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν».

Ο Άγγελος Πατσιατζής κάλεσε σε προστασία της τέχνης από φανατισμούς και παρεξηγήσεις, υπογραμμίζοντας πως «η διαφωνία ποτέ δεν νομιμοποιεί τη βία ή τον βανδαλισμό», ενώ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί έργα που συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση, την ιστορία και την ομορφιά του τόπου.

Ειδικότερα ο κ. Πατσιατζής αναφέρει τα ακόλουθα:

Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα τον βανδαλισμό του ξύλινου γλυπτού του Πάνα, που φιλοτέχνησα με σεβασμό και αγάπη για τον τόπο και την παράδοση της Αρκαδίας. Το έργο αυτό δεν δημιουργήθηκε ως αντικείμενο λατρείας, αλλά ως καλλιτεχνικό και συμβολικό μνημείο, εμπνευσμένο από τη μακραίωνη σχέση του αρκαδικού τοπίου με τον μύθο και την παράδοση.

Η πράξη του βανδαλισμού δεν αποτελεί απλώς επίθεση σε ένα κομμάτι ξύλου που μεταμορφώθηκε σε μορφή τέχνης· αποτελεί πλήγμα απέναντι στον πολιτισμό, στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και στον ίδιο τον διάλογο που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν μας.

Η τέχνη ενώνει – δεν διχάζει. Ο Πάνας, σύμβολο της φύσης, της χαράς και της άγριας ζωής, δεν ανήκει σε καμία θρησκεία ούτε σε καμία ιδεολογία. Ανήκει στη μνήμη και στην πολιτιστική κληρονομιά της Αρκαδίας και της Ελλάδας.

Καλώ όλους να προστατεύσουμε την τέχνη από φανατισμούς και παρεξηγήσεις. Η διαφωνία ποτέ δεν νομιμοποιεί τη βία ή τον βανδαλισμό. Μόνο μέσα από τον σεβασμό, τον διάλογο και την παιδεία μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον που θα τιμά τόσο την παράδοση όσο και τη δημιουργικότητα του σήμερα.